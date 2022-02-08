兩大工具機展首度結盟的「TIMTOS x TMTS 2022」聯展，即將於2月21日至26日在台北南港展覽1、2館盛大舉辦，規模達到950家參展廠商使用5100個攤位，是疫後台灣最大規模展覽，同時也是2022年全球首發的工具機展。

而面對疫情，主辦單位推出相關防範措施，如首次改為QR code無接觸式參觀入場、每家參展廠商發放防疫包、成立專責防疫小組，於官網成立防疫專區，隨時更新防疫資訊等。

今年TIMTOS x TMTS採虛實並進Hybrid模式，6天的實體展及一個月的線上展，其中國外買主行動採洽活動吸引重量級買主，包括中國第一汽車集團、西門子土耳其分公司、美國機械通路商Mighty USA、中國鐵姆肯航空及精密產品工廠、日商大橋技研等報名。

外貿協會表示，國外買主行動採洽及國際媒體導覽是為突破邊境管制，所推出的6大服務之一，已接收到近200場次的買主需求。另針對國內業者推出產業論壇、技術研討會及4大創新節目，分別是「智慧製造主題導覽」、「製造癮Podcast」實境秀、刀具獵人限時闖關任務及午後爵士，讓觀展有更深刻體驗。