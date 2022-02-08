《醜女大翻身》女主角金亞中時隔5年回歸小螢幕，在《迷網追兇》中飾演警調專員。（Disney＋提供）

韓劇《迷網追兇》描述秘密政府組織及旗下職員聯手追查被稱呼為「幽靈」的神秘存在，並試圖解開24年前曾透過網格行星防護罩（Grid）成功保護人類免受致命太陽風影響而滅絕的「幽靈」，為何如今會以謀殺案共犯的身份再次出現。將為觀眾們帶來扣人心弦且驚心動魄的刺激劇情，同時更能期待華麗卡司演繹令人屏息以待的故事鋪陳及無數燒腦轉折。

該劇集結黃金編導組合及實力堅強的演員陣容，《秘密森林》編劇李秀妍主導劇情編寫，並由曾推出韓國電影《神之一手：鬼手篇》的導演李凎及朴哲煥共同執導，找來《奶酪陷阱》徐康俊、《醜女大翻身》金亞中、《延坪海戰》金武烈、《請回答1988》金成均與《Sweet Home》李施昤同台飆戲。即將於2月16日在Disney＋ 正式上線，帶領觀眾踏入刺激驚險且令人如坐針氈的犯罪追查故事中。

該劇為Disney＋中Star品牌旗下的原創內容，為該平台繼《警校菜鳥》後，第2部原創韓劇，講述隸屬政府之下的秘密調查局職員金世河（徐康俊飾）耗費24年追查「幽靈」的下落，等待著它再次出現，另一方面，警調專員鄭拂曉（金亞中飾）意外地在某個殺人現場發現了相關證據之後，也投入了追擊行列。當兩個目的動機皆不同的人聯手追蹤「幽靈」的下落，各種謎團、秘密及真相將逐漸展現在他們面前。