俄持續在烏克蘭邊境增兵 西方領袖力促循外交途徑解決

隨著俄羅斯在烏克蘭邊界大舉集結部隊，總統蔡英文指示國安會邀集相關單位，組成「烏克蘭情勢因應專案小組」，持續密切關注烏東情勢發展，還有對台國家安全可能的影響，並與相關國家密切聯繫合作。

蔡英文說，台灣長期面對來自中方的軍事威脅與恫嚇，對烏克蘭的處境感同身受。而《紐約時報》（The New York Times）7日指出，雖然其中的關聯並不精確，但美俄在烏克蘭命運上的對抗，卻引發了台海兩岸的共鳴，凸顯出兩岸對可能爆發武裝衝突的戰略考量。

在中國大陸，有些人認為，烏克蘭要是爆發衝突，將成為美國的潛在危機，這可能削弱美國對台支持，同時也會耗損原本可能對解放軍在太平洋動向的關注和資源。而對台灣來說，這成了台灣國防核心，也就是如果中方攻台，美軍會介入加以阻止這「戰略假設（strategic assumption）」的考驗。

俄羅斯已集結攻打烏克蘭所需的7成兵力

遠景基金會執行長賴怡忠說，要是西方大國不回應俄羅斯，確實會鼓舞中方對台灣採取行動的想法。而俄羅斯總統普丁4日出席北京冬奧開幕式前，和中國大陸國家主席習近平舉行雙邊會談，對美國和北約（NATO）軍事戰略表達不滿，獲得北京明確支持，更使這兩場遙遠衝突間的關係成為新焦點。

普丁和習近平在聯合聲明中批評，外力企圖破壞毗鄰區域的安全與穩定。儘管他們的聲明並未點名烏克蘭，但普丁卻促使北京做出至今最明確的聲明，反對北約進一步擴張。此外，普丁還重申，俄羅斯承認，「台灣是中國不可分割的一部分」。

然而，台灣外交部隨即表達嚴正抗議，並強調對中俄加強合作表示警惕。相對的，北京領導階層卻密切關注這場對抗，視這為對美國影響力和決心的考驗。長久以來，美國支持台灣，數十年來提供數十億計美元軍售，一直刺激北京，宛如現今支持烏克蘭般，令普丁感到芒刺在背。