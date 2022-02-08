穆迪周一表示，拉丁美洲和歐洲新興國家的銀行最容易受到發展中經濟體美元化的衝擊，在美國收緊貨幣政策的情況下，這些國家很容易出現本幣貶值與提款增加的情況。

穆迪表示，聯準會升息可能使流入新興市場的資本減緩、削弱各國貨幣與經濟增長，並可能引發高度美元化銀行的信貸風險。

穆迪分析師在報告中指出，當本幣大幅貶值時，在資產負債表上擁有大量外幣貸款和存款的銀行，很容易面臨信貸損失暴增，以及獲利能力與流動性方面的壓力。

未進行避險的借款人要償還外幣貸款將變得更為困難，而存戶可能動輒撤回資金。如果中央銀行沒有足夠的外匯存底援助美元短缺的銀行，那麼在危機發生時，高度美元化也將威脅金融穩定。

穆迪在其分析報告中指出，拉丁美洲、歐洲新興國家和前蘇聯國家的銀行美元存款比重最高，但在亞太地區則相對較低，在非洲則為適中。波斯灣國家的曝險較高，但雄厚的外匯存底帶來緩解。

烏拉圭因本幣披索（peso）持續貶值和通膨居高不下，使該國以74%的美元存款比重，在穆迪美元化國家名單中名列前茅，而這個趨勢估將持續下去。

另一個發展中經濟體土耳其亦面臨高通膨和貨幣貶值，預計到2022年底，其美元存款比重將達到65%，較2020年的47%、2021年的63%進一步攀升。

穆迪表示，個人存戶持續將大部分本幣存款兌換成外幣，主要是美元，以保護其存款免受貶值和通膨影響。

由於在2019年大選後信心下滑，阿根廷的外幣存款急劇減少，從2019年的40%下滑至2021年的16%。穆迪表示，如果民眾對公共政策或央行的信心進一步惡化，美元存款可能進一步流出，而該國央行幾乎沒有外匯存底來支持陷入危機的銀行。

短期內，亞塞拜然、亞美尼亞、哈薩克、秘魯和烏克蘭的美元化減少趨勢將持續下去。亞塞拜然、亞美尼亞和白俄羅斯銀行對未避險的借款人曝險最高，因為沒有外幣貸款收入。