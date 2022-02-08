行政院今（8）日召開「日本食品輸入管制措施」記者會，針對日本福島周邊5縣市的食品管制措施，宣布在回歸科學證據原則、比國際標準更嚴格規範的把關前提下，將以「三原則、三配套」合理調整，力求穩健排除障礙、航向與世界接軌目標，並強調不會容許核食進口。

三項原則包括：一、「禁止特定地區進口」改為「禁止特定品項進口」。二、針對具風險品項，要求提供輻射及產地證明「雙證」。三、福島等五縣食品於邊境逐批檢驗。行政院指出，去年邊境檢驗1.7萬件日本食品，目前每年可檢驗量能達6.92萬件，足夠因應未來需求。

行政院發言人羅秉成表示，2011年日本發生東北大地震311核災，當時許多國家對日本福島周邊產品及食品採取暫時管制措施，台灣同年3月25日針對福島周邊5縣市的全部食品，亦由衛生署以公告方式全部禁止進口。

羅秉成指出，日本這11年來在國內採取比國際標準更嚴格的管制措施，使相關食品風險趨降，使世界各國陸續解禁放寬對日本食品相關管制，包括加入CPTPP的11個會員國在內的40多個國家，均已完全解除管制。

其中，美國、新加坡、以色列在去年完全解除管制，歐盟也大幅放寬，僅對少數品項要求進口時要檢附輻射檢驗證明。羅秉成指出，時至今日僅剩台灣及中國大陸，仍維持日本福島周邊所有食品禁止輸入，連香港及澳門地區均以放寬相關管制措施。

羅秉成指出，台灣以外貿為導向，政府以科學證據堅守食安，要加入高標準的CPTPP等國際經貿體系，不能自外於人、故步自封、無視國際標準證據。日本長期關切並期待台灣改變相關管制作法，當全球絕大多數國家均放寬管制之際，台灣無可迴避日本提出的合理訴求。

羅秉成表示，在經過充分溝通及討論後，府院行政團隊、立院執政黨團及執政縣市首長已取得一致性高度共識，認為在回歸科學證據原則、及提出比國際標準更嚴格的安全規範來為國人健康把關的前提下，決定合理調整對日本食品長達11年的管制措施。

羅秉成指出，今日正式且慎重提出務實可行的方案與配套，並依食安法第四條第五項的法律授權進行相關預告程序「以新代舊」，以「三原則、三配套」力求穩健排除障礙、解開纜繩，航向和國際連結、與世界接軌的目標。