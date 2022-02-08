過完春節馬上就是西洋情人節，飯店業搶客馬不停蹄，台北遠東香格里拉為戀人們打造浪漫滿屋的情人節，2月12至14日想要來場浪漫度假，「愛在香格里拉-情人饗樂假期」一泊二食是絕佳選擇，還可在客房內享用爐烤龍蝦肋排海陸雙人餐。

台北遠東香格里拉更在2月12日至3月14日祭出「香聚時刻 戀戀星空假期」專案，即享擁有超美風景的台北101景觀尊榮客房，於馬可波羅享用義式情人節晚餐、專屬特調、豐盛早餐，並奢擁頂級保養肌膚之鑰 Clé de Peau Beauté「光采初遇禮讚」香格里拉限定禮品。馬可波羅義大利餐廳則由徐維志主廚嚴選頂級食材例如帝王蟹、海膽、龍蝦、鴨肝等，精心設計五道式海陸佳餚寵愛情人的味蕾。

台北遠東香格里拉表示，「愛在香格里拉-情人饗樂假期」一泊二食住房專案，讓情人在客房私密空間內安心享用爐烤活龍蝦與慢烤BBQ豬肋排海陸雙人套餐，搭配充滿戀愛泡泡的氣泡酒，從前菜鮮蝦酪梨沙拉佐鮭魚卵襯雞尾酒醬汁開啟美味關係，節瓜羅勒濃湯代表兩人的濃情蜜意，主菜用海陸雙享許下海誓山盟，餐後雙心造型且甜蜜度破表的加勒比66％巧克力慕斯布朗尼莓果凍，讓心心相印的愛情永存。

另有限量豪奢版「愛在香格里拉-奢華情人套房專案」，入住飯店最頂級奢華的總統套房或特級套房，盡享專屬尊寵禮遇，包含在品味獨具的套房內享用雙人下午茶、華燈初上，馬可波羅義大利餐廳情人節套餐搭配精選義大利美酒直送套房，再享頂級香檳王，沉浸在兩人世界的愛情泡泡裡。還可悠游頂樓戶外溫水景觀泳池、享受豪華閣貴賓禮遇包含豐盛早餐等尊榮服務。

讓浪漫延續，台北遠東香格里拉另推出「香聚時刻-戀戀星空假期」住房專案，於2／12至3／14情人月期間入住，盡享兩人專屬的台北101景觀尊榮客房、浪漫高空雙人晚餐、豐盛早餐以及於馬可波羅燦爛星空下品飲特調。