行政院今天宣布解禁日本核災區福島5縣市食品，國民黨主席朱立倫表示，2018年有779萬民意反核食，任何政黨都不能撕毀公投結果，政府要保障民眾安全，這絕無妥協的空間與交換條件，全民不能接受核災食品，國民黨將強力把關食安，將結合立院黨團、地方政府與議會等共同捍衛食安。

朱立倫說，反核食公投2018年過關，779萬票的公投結果顯示全民拒絕核食的民意，任何政黨都不可以撕毀公投結果；民眾要的是能吃得安心，而政府要保障民眾安全，這沒有妥協的空間及交換條件。

朱立倫指出，台灣與日本民間往來交流豐富，雙方是長期的盟友，全民當然歡迎安全、可靠的日本食品，但只要是對民眾健康有傷害的核災食品，國民黨一定反對到底，這就是國民黨堅定不移的立場。

朱立倫痛批，當民進黨敢草率突襲開放核食、違逆民意，毫不在乎台灣人民的健康，就要付出代價。他強調，國民黨將結合立法黨團、地方政府、地方議會及社會力量，共同捍衛民眾食安，一步不讓。