桃園市31歲吳姓男子去年11月底偷看謝姓妻子手機，發現妻子與他結婚後，與其他男子有聯繫。妻子發現手機被偷看質疑吳男。2人發生口角，吳竟涉嫌悶死妻子還裝到水桶內。檢方認吳男毫無懺悔之意，依殺人罪起訴，求處無期徒刑。

吳男與謝女結婚5年，有2名就讀幼兒園的女兒。檢方調查，吳男去年11月29日用妻子手機，發現妻子臉書竟有分身帳號，且與其他男性朋友聊天。隔天謝妻發現手機被偷用，打電話質疑吳男為什麼看她手機。

在電子公司上班的吳男隨即請假返家，並問妻子「你為什麼要這樣對我，我有看到妳臉書的小帳號了。」妻子反擊「那都過去了。」吳男說「我已經看到對話內容了，你們現在還在聊。」妻子回應「我看一下才回訊息怎麼樣。」吳男不滿妻子回應，竟出拳毆打妻子頭臉部，還用身體壓制妻子胸口，用手摀住其口鼻，導致妻子窒息死亡。

吳男發現妻子死亡後，隨即把妻子裝入塑膠袋中，並以拖把擦掉血跡、擺正碰撞到的桌椅。也打電話給姐姐稱妻子跑掉了。吳男隨後返回老家，拿大型橘色水桶，並返回住處，將妻子對折放入裡面。吳男去年11月30日向妻子奶奶稱妻子跑掉了。奶奶大驚，告訴吳男岳父，其要求吳男報案，但吳隔天才向三姊稱悶死妻子，並打電話報警。

吳男偵訊時，否認殺人犯意，辯稱妻子一直罵他，想要嚇她才會掩蓋她口鼻。但檢方發現謝女臉部完全腫大，且吳男雙手也十分腫大，顯見非常用力毆打謝女頭部，且謝妻無反應後還不撥打119求救，可認有殺人犯意。

吳男岳父則痛批，無法原諒吳男。「一開始說她跑了，結果看到的是屍體，怎麼有辦法忍受。」

檢方也認為，吳男在檢方訊問、相驗謝妻時，都未哭泣，一直到被羈押後，檢方提訊到庭才落淚，顯見是訴訟策略。另檢方也認為，因為岳父要求吳男報警，吳男因岳父壓力才會自首，是迫於情勢，並非幡然悔悟，請法院不予減輕其刑。並認為吳男否認殺人意圖，毫無反悔之心、懺悔之意，求處無期徒刑。