這次北京冬奧聚集了各國好手，其中不乏美女運動員，轉籍為大陸出賽的中美混血甜心谷愛凌備受矚目，她今天於女子自由式滑雪大跳台項目成功摘金，以第1、3回合加總188.25分逆轉，拿下大陸代表隊本屆第3枚金牌。

谷愛凌在今天的決賽中三輪各拿下93.75、88.50、94.5分，第三輪她展現空中轉體4圈半1620度美技，接著以側向轉體抓板漂亮落地，取得94.5的高分，在得知拿下如此驚人成績後她感動到跪地掩面哭泣，足以看出她多渴望這面金牌。

谷愛凌感動哭泣(美聯社)

與對手擁抱致意(美聯社)

昨天谷愛凌於自由式滑雪大跳台項目登場，雖然第二輪出現失誤，仍以161.25總分奪下全場第5，成功闖進今天的決賽，而到了關鍵時刻她拿出看家本領，展現高難度動作，取得本屆冬奧首面金牌，接下來她將繼續挑戰U型半管、坡面障礙技巧項目。

谷愛凌情緒激動(美聯社)

賽後谷愛凌也接受了現場採訪，她說：「今天是我人生中最高興的一天，我在最後一跳跳出了一個從來沒有女生完成過的動作，能夠在北京冬奥會圓夢我非常激動，現在沒有任何言語能夠形容我今天的心情！」