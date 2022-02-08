三寶違規迴轉 過彎後「驚悚左車門」曝光網笑：還撞不怕（取自臉書「翻轉台灣交通違規交流社團」）

1名駕駛目睹前方轎車闖紅燈違規迴轉上陸橋，而該轎車成功迴轉後，讓後方駕駛看見其左側車門，竟是一大片撞凹痕跡，駕駛事後Po出影片笑「看到車門瞬間笑了，看來是闖習慣、撞不怕的大神呢！」其他網友則留言「尋求下一位撞擊者中」、「那是勇氣的傷痕」、「多撞幾次，一次修」。

臉書「翻轉台灣交通違規交流社團」有網友分享1則影片，影片中轎車前方的車輛在與陸橋同行巷子中鑽出後無視紅燈，直接迴轉上陸橋離開，後方車輛的行車紀錄器將惡行拍下，原PO說「違規闖紅燈大迴轉上橋，看到車門瞬間笑了」，原來轎車迴轉後，左車身的車門曝光，讓原PO看傻。

駕駛目睹前方轎車闖紅燈違規迴轉，而該轎車迴轉後，讓駕駛看見其左側車門，竟是一大片撞凹痕跡，駕駛事後笑「看來是闖習慣、撞不怕的大神呢！」（翻攝自臉書「翻轉台灣交通違規交流社團」）

影片中，該轎車迴轉後露出左側車門，車門上竟是明顯的撞凹痕跡，幾乎已佔據左前車門的全部，原PO笑說「看來是闖習慣、撞不怕的大神呢！」其他網友留言說「我看到滿是傷痕的機車或汽車 , 都一定閃遠遠」、「門還沒撞爛，還可以開，尋求下一位撞擊者中」。

也有網友留言說，「多撞幾次，再一起修，比較省」、「板金時間管理大師」、「那是勇氣的傷痕」、「我上次看到一個紅燈右轉的，車門也是長這個樣子」、「這車門，是專業級的」、「還沒收幾條人命之前，都不當一回事」。