豐興（2015）8日開出本周內銷盤價，結果新春開紅盤，調漲廢鋼和鋼筋價格，每公噸都漲500元，至於型鋼產品則維持平盤。

豐興調漲盤價後，廢鋼每公噸收購牌價為12500元，鋼筋每公噸牌價為21900元，型鋼每公噸牌價維持26500元。