豐興新春開紅盤 調漲廢鋼和鋼筋價格 11:402022/02/08 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興（2015）8日開出本周內銷盤價，結果新春開紅盤，調漲廢鋼和鋼筋價格，每公噸都漲500元，至於型鋼產品則維持平盤。 豐興調漲盤價後，廢鋼每公噸收購牌價為12500元，鋼筋每公噸牌價為21900元，型鋼每公噸牌價維持26500元。 豐興調漲廢鋼和鋼筋價格 每公噸調漲300元 豐興本周盤價 全面維持平盤 #豐興 #新春開紅盤 #調漲廢鋼和鋼筋價格 #日開出 #本周內銷盤價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豐興 本周鋼筋盤價「明平暗漲」 04:102022/01/18 證券．權證 豐興 鋼筋每公噸再降300元 04:102021/12/14 產業特刊 買氣回溫 豐興本周鋼筋開平盤 10:402021/12/20 財經 《鋼鐵股》豐興Q4續旺 今年營運戰高 11:592021/12/30 財經 豐興 本周鋼價全面持平 04:102021/12/28 證券．權證 原料行情飆 豐興、華新掀漲風 04:102022/01/25 財經要聞 內外皆美 豐興去年獲利攀峰 04:102022/01/13 證券．權證 《鋼鐵股》豐興去年營運創高 今年不看淡 11:082022/01/24 財經 豐興創辦人林文貴驚傳仙逝 享耆壽98歲 12:492022/01/05 財經 豐興鋼鐵走過半世紀 創辦人林文貴辭世 享耆壽98歲 11:512022/01/05 財經 《商情》國際原料漲勢支撐 國內廢鋼、鋼筋同步調漲 12:162022/01/24 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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