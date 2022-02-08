雖然美股前一日表現欠佳、包括標普500、那指與費半皆收黑，但台股8日開盤延續前一日紅盤氣勢，直搗萬八大關，加權指數目前大漲136點，暫報18035點。指標股台積電（2330）居紅盤之上，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）均大漲逾6％，穩定多頭信心。

長榮2021年前三季獲利1582.79億元，每股盈餘（EPS）30.27元，陽明2021年前三季獲利則是1098.87億元，EPS達32.73元，萬海2021年前三季獲利692.35億元，EPS為28.37元；以過往現金股利配發率約4～5成計算，目前隱含現金殖利率約13～18％，極具投資吸引力。

據統一投顧早報指出，台股金虎年紅盤日展開補漲行情，在傳產、金融股漲勢積極下，指數成功收復季線，為二月份行情揭開序幕。由於蘋果、亞馬遜、博通、特斯拉等大廠財報亮麗、傳產龍頭股高殖利率及金融股升息題材，盤面三大類股均有表現空間。在指數守穩季線之後，可望扭轉短期均線頹勢、持續盤堅，選股可朝科技權值股、高殖利率概念股及壽險金控股等類股著手。