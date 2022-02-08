LINE旗下數位錢包與金融科技服務LINE Pay於8日宣布，自2022年3月16日至12月26日試營運期間，LINE用戶在日本可持LINE加密資產「LINK」於部分線上商店消費。

於試營運期間，用戶在LINE Pay部分線上商店結帳時，可選擇以LINK支付，用法如同LINE POINTS，而且免手續費。透過LINE Pay與LINK的串接，除了拓展支付選項、提升便利性之外，也能增加LINK日常使用。

LINK以LINE擁有的區塊鏈網路LINE Blockchain為基礎，自發行以來，持續擴大其應用範圍。以日本為例，由LVC營運的加密資產交易所LINE BITMAX即開放用戶在交易加密資產時以LINK支付手續費，亦可從LINE Pay帳戶或銀行帳戶扣款。

LINE旗下的全球加密資產與區塊鏈業務子公司LINE Tech Plus，近期也持續推動LINK的普及，以加速實踐無現金社會的目標，包含在LINE Pay上進行行銷宣傳活動，以及進行原創研究等等。

LINE Pay未來也計畫開放比特幣、乙太幣等加密資產作為支付選項，同時積極建立區塊鏈業務的合作關係。為了讓LINK成為「人人皆可使用的服務」(Designed For Everyone)，LINE將持續致力擴大其日常用途，並推動加密資產的普及化。