Meta將Diem賣給加密貨幣銀行Silvergate Bank，引發市場熱議，而加密貨幣Bitcoin、Ethereum、Dogecoin價格今天也呈現翻揚走勢。加密貨幣在2022年初呈現溫熱行情，而目前市場顯卡依然供不應求，緊缺情況未有緩解跡象，撼訊(6150)、映泰(2399)、麗臺(2465)、青雲(5386)等板卡廠股價今早全亮燈漲停。

在元宇宙、NFT、和加密貨幣等帶動下，去年以來，顯示卡需求遠遠大於供給，市況供不應求，使得價格節節高升。從營收面來看，去年包括一線和二線的板卡廠營收都有2位數的年增。

板卡一線大廠技嘉(2376)去年全年營收年增44%，微星(2377)去年全年營收年增38%，華擎(3515)去年全年營收年增10%。而二線廠去年全年營收的漲幅較一線廠更為凌厲，撼訊去年全年營收倍增達132%，麗臺去年全年營收年增達94%。顯示卡廠營收表現，能有如此強勁的需求，並非空穴來風，有大部分的原因來自於「數位貨幣」推升的挖礦熱潮。

擴增實境版本的元宇宙，可以讓使用者以NFT（非同質化代幣）擁有數位藝術，持有者可以展示它，戴上特殊的眼鏡，就可以看到作品躍然於眼前，亮度完美，全然屬於你，而這些創作都需仰賴關鍵的高階顯示卡。此外，比特幣等加密貨幣近期的連漲走勢，也讓看衰顯卡報價的聲浪出現修正。