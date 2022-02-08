美中貿易局勢出現新變化，周二香港股市開低走低，目前恆生指數下跌1.06%，報24319.92點。國企股跌0.88%，報8513.84點。

美國商務部周一以合規方面存在問題為由，將藥明生物、中國航發南方工業等33家中國企業納入「未經核實名單」（Unverified List），亦即將禁止美國公司提供這些企業受到管制的技術，或與這些企業進行業務往來。此舉料將使美中貿易緊張升高，使香港股市承壓。

藥明生物目前崩跌23%，儘管該公司發布聲明稱美方此舉對公司業務沒有影響。藥明康德跌22%。

恆生科技股下跌1.61%，成分股跌多漲少。眾安在線漲1.6%，漲幅最大，其次為攜程集團漲1.1%。萬國數據跌7%，表現最疲弱。華虹半導體跌3.4%、美團跌2.3%、嗶哩嗶哩跌3%。

阿里巴巴跌2.9%，稍早前，阿里巴巴ADS大跌逾6%，換算為港元相當於較周一港股收盤價下跌約2.75%。該公司上周五向美國SEC申請額外註冊10億份ADS（美國存託股份），花旗認為此舉可能是在為大股東軟銀集團出售股份鋪路。

中國煤價繼周一大漲近9%，周二持續走高，連兩日已累計上漲逾14%，煤炭股強勢表態，兗礦能源、神華、中煤、易大宗、伊泰煤炭集體走高。受煤價飆升打擊，華潤電力、華能、中國電力、大唐發電、華電等火力發電股下跌。