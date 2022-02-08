美系外資出具最新報告指出，根據全球戰略合作夥伴釋出的最新訊息，顯示鴻海(2317)的電動車業務發展步入正軌，認為鴻海對電動車生產的顛覆能力被市場低估，對鴻海下半年開始逐步交付電動車預期不變，維持「加碼」評等、目標價168元不變。

鴻海股價昨（8）日虎年開紅盤以小漲0.98％作收，今（8）日開高後在買盤敲進下漲勢擴大，勁揚2.91％至106元，早盤維持近2.5％漲幅。三大法人昨日續賣超2923張，其中外資賣超3689張，投信及自營商合計買超766張，呈現土洋對作態勢。

Lordstown官方臉書專頁1月29日發文指出，Endurance皮卡專案正與鴻海合作進行試產和多種測試。而泰國國家石油（PTT）執行長3日宣布，與鴻海合資細節將在上半年敲定，泰國合資工廠最快2024年首季量產，初期年產能為5萬輛，將逐步增加至15萬輛。

美系外資認為，上述2項訊息證明鴻海的電動車業務發展正步上正軌，以高效率和戰略方式建立電動車生產能力，對鴻海下半年開始逐步交付電動車預期不變，目標至2025年在全球電動車產業取得5％市占率、挹注300億美元營收。

美系外資肯定鴻海電動車業務發展步入正軌、並與全球戰略合作夥伴密切合作，認為鴻海對電動車生產的顛覆能力被市場低估，並看好股價上漲動能將由進軍電動車生產領域驅動，維持「加碼」評等、目標價168元不變。

另一家美系外資亦指出電動車業務今年將對鴻海帶來營收貢獻，並看好雲端服務供應商（CSP）和零組件業務成長潛力。惟考量資通訊（ICT）領域營收規模龐大，認為電動車等新業務仍須時間才能帶來顯著貢獻，維持「中立」評等、給予目標價114元。