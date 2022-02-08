台股今早再戰「萬八」，據豹投資統計，過去十年除了2014、2017及2020年之外，台股在農曆年後開盤當日和後續一週也就是五日之內大多呈現上漲格局。尤其在2021年開盤當日大漲3.54％，開盤後五日連續一週也漲了4.05%，更創下近十年新高！台股金虎年開盤上漲1.28%，本週可望也延續多頭行情！

根據豹投資統計，農曆封關當天主力買超最多產業有上市-航運、上市-通信網路、上櫃-其他電子以及上櫃-電子零組件類，其中上市-航運類，買超金額為14.35億，為第二名上市-通信網路類的兩倍。

透過豹投資的「主力買最多產業」，找出主力看好的特定產業，篩選出主力為了二月份提前部署的個股。以主力近期買超第一名的上市-航運類來說，法人在封關前買超排行前五名的個股分別是：長榮（2603）、華航（2610）、陽明（2609）、新興（2605）、長榮航（2618）。

安聯投信台股團隊則表示，從台股年前波動幅度來看，市場應已陸續消化與反映對升息與後續縮表進程的擔憂，故此時有基本面支撐，且投資價值已在修正下浮現的族群或標的，可加以留意。

基本面部分，安聯投信台股團隊表示，從企業獲利成長動能等面向來看，目前仍未出現較明顯或特別的變化，仍相對樂觀。檢視1月以來震盪修正，主要還是來自於投資人對聯準會升息與縮表步調的不確定感，帶來對短期投資偏好與資金流向的影響。

此外，主計處預估2021年台灣第四季經濟成長率為4.88%，較去年11月預測值增加0.73個百分點，2021年全年經濟成長率概估也上修為6.28%，較原先的6.09%預測值上修0.19個百分點，主要受益於國內產能持續提升，出口動能大幅增加，挹注經濟表現，另一方面，晶圓龍頭大廠今年資本支出將擴大至400億美元至440億美元，此舉也將大幅提振2022年台灣經濟表現。