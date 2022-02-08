為配合政府開放福島食品輸入，食藥署今預告調整日本食品輸入管制措施，除特定食品依舊無法進口外，福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等縣之產品將有條件開放引進，將來僅需檢附輻射檢測證明以及產地證明即可報關輸入國內。草案從今起預告修正，預計10天後蒐集各界意見後正式上路實施。

食藥署表示，依舊停止輸入查驗的品項包含日本國內限制流通的產品，以及福島、茨城、櫪木、群馬、千葉生產的野生鳥獸肉、菇類、漉油菜。至於其他品項則有條件開放。

食藥署長吳秀梅。（本報系資料照）

食藥署指出，部分產地之產品需檢附輻射檢測證明以及產地證明，包含福島、茨城、櫪木、群馬、千葉五重點縣之開放品項產品，以及宮城、岩手、山梨、靜岡生產製造之菇類；宮城、岩手生產製造之水產品；靜岡生產製造之茶類；宮城、埼玉、東京生產製造之乳製品、嬰幼兒食品。

食藥署長吳秀梅表示，自民國100年3月15日起到110年12月31日止，10多年來針對日本輸臺食品檢測18萬餘件，輻射值檢測結果均符合日本標準及我國標準，其中微量檢出236件，包括有217件(91.9％)都是在105年底前檢出，近5年檢出批數則已大幅降低。

吳秀梅強調，目前所有來自日本的產品都要產地證明，未來也是如此，而福島5縣的進口食品會採百分之百逐批檢驗，過去9大類必須逐批查驗的食品，查驗頻率也會維持。

她指出，我國秉持科學實證、保障國人健康及食品安全與安心原則，持續要求所有從日本輸入的食品都要檢附產地證明，邊境輻射檢測量能充足，且嚴格實施輸入食品邊境查驗與輻射檢測機制，積極建立完整的食安管理，並進行風險管理與溝通，以維護民眾飲食安全。