新北市今年社區營造補助及青年社造獎勵計畫，徵件至2月15日止，只要年滿20歲就有提案資格，補助金額最高40萬元，歡迎社造高手踴躍提案，實現利己利他夢想。詳情請至新北市文化局網站社造專區或「新北市社區營造中心」臉書粉絲專頁查詢。

新北市文化局長龔雅雯表示，社造是育人的文化工程，最重要的是支持與陪伴。為了均衡城鄉多元發展，新北市提供社造補助經費，鼓勵民眾發揮創意踴躍提案，藉由各項多元方案實踐公民參與的社造精神，補助內容包括社區資源調查、在地特色發掘、技藝傳承與轉譯、多元文化推動、疫情後的社區關懷等。

以菁桐礦工阿嬤故事系列，連續2年獲得新北市文化局營造點補助的社造青年林瑋揚分享，只要提起煤礦，菁桐老一輩人就常會說「水流東，某養尪」，意思是在礦工家庭，男性下礦坑難免遇到礦災或罹患矽肺病的命運，女人就必須一肩扛起家計，撐起一片天。為保存並推廣平溪礦業曾有的輝煌，他在2020年度以「編織菁桐的時代記憶」，以口述歷史方式，紀錄許多跟男人一樣下礦坑採礦的菁桐女礦工生命故事。

2021年他發揮巧思將這些礦工阿媽故事，利用免費軟體Gather Town系統，以「礦男的媳婦」為主題設計劇本，從阿媽是如何來到平溪菁桐、做女礦工時推礦車、洗煤及經歷礦坑災變，讓民眾透過遊戲軟體體驗礦工女性堅毅刻苦的一生。林瑋揚在虛擬的環境中復刻菁桐實景，進行線上導覽及情境解謎，他認為能用數位媒體來做社造，讓高齡化嚴重的菁桐偏鄉，藉由大家的關注帶入一股新活力，是一件很酷很值得的事。