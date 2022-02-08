月薪80萬不好賺！引水人海上賭命作業 狂風巨浪下「徒手攀貨船」驚險畫面曝

高雄港一名引水人因5次PCR採檢通知都不甩，陸續被高雄市政府、交通部航港局開罰，累計罰金高達50萬元。這金額是很多上班族的年薪，對引水人來說，差不多是一個月薪水，有的人甚至可領80萬元！到底「引水人是什麼工作」，這兩天成了網友熱議話題。

「引水人」顧名思義「引導水域的人」，全球海運盛行，許多貨輪頻繁進出各國港口，但不是每一位船長都是老司機，這時就需要對當地水文知之甚詳的人帶路，才能順利引導船隻泊港。

引水人的作業模式，有點像機場航管，只是他們無法透過對話完成作業，必須親自登船。舉例來說，當貨輪準備進港時，引水人先搭乘接駁船出海，靠近貨輪後再想辦法攀上繩梯；風平浪靜時還OK，要是遇到海象不佳，連靠船都有困難，遑論爬上梯子，一不小心就是落水。

加上引水人必須和各國船員溝通，得具備外語能力，專業航海知識更不可或缺，許多引水人其實都是國籍船長退休後轉任，一方面熟悉作業模式、一方面了解當地環境。且與動輒兩三個月不在家的越洋線相比，引水人錢多離家近，是不少船員的終極目標。

但想成為引水人，要先通過國家考試，包括筆試、口試、體能測驗，體測項目包括60秒內徒手攀登高度9公尺的繩梯。應試資格更嚴格，要累積3000噸以上船舶至少3年船長資歷，換句話說，能跨越資格門檻的人，大多已討海逾10年，中年人幹體力活更是一大挑戰。

「有錢賺可能沒命花」，引水人每趟任務都在搏命演出，一個月領50萬能領多久，沒人有標準答案。