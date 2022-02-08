行政院今日召開記者會宣告放寬日本福島周邊5縣市食品管制，日本駐台代表泉裕泰今天透過日本台灣交流協會的臉書發文表示：「時隔多年能夠迎接這一天，我感到非常欣慰；其實比我更感到欣慰的，應該是產地的每一個日本民眾。」

泉裕泰說，去年日本食品出口大幅成長25.6％，這是一步一步的累積，連續9年獲得國際市場肯定的結果。他也重申，「我們絕不會向台灣出口有健康疑慮的食品。」

他說，我相信日本農漁民朋友們這11年來一直渴望的，是311當年誠心誠意為我們加油、祈福的海島鄰居－台灣的肯定。新冠疫情超乎預期蔓延兩年阻隔日台來往，但海島鄰居對彼此的感情卻更濃更厚。去年整個日本瘋狂享用台灣鳳梨，現在又嘗到鳳梨釋迦驚喜的滋味。同甘、共苦，就是海島鄰居共同的語言。

泉裕泰表示，很欣慰，現在，我們又多了一個可以和親密鄰居共同分享的甜美滋味，台灣朋友去不了日本，也能嘗到世界第一流的水蜜桃、一級棒的草莓，還有更多更多的MIJ美食。相信很多日本民眾也很希望看到，先前在日本各地趴趴走、最了解日本文化、美味，走進每一個小角落的台灣朋友們，久違的、靦腆、有溫度的笑容。

他認為，在當前的國際局勢下，或許我們後續要面臨許多意想不到的挑戰。這一刻，我們是彼此的一份子。日本是台灣的海島鄰居，台灣是我們的海島鄰居。對日本來說，台灣是共享自由、民主、人權、法治等普世價值，和公平貿易的珍貴夥伴。更難得的是，台灣人用溫暖、堅韌感動日本人民，是讓我們深刻體會到夥伴價值的重要友人。

泉裕泰感性表示，此刻又想起金曲歌王謝銘祐的那首《路》：「有路 咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺未來即張無記號的地圖，親像咧叫我兮，愛一步一步，一步一步。」

針對放寬福島5縣市食品是否有助於我國加入CPTPP？台灣日本關係協會祕書長周學佑今天在外交部例行記者會上表示，加入CPTPP需要成員國共識決，每個成員國對我們都很重要，遵守國際規範與科學根據是先決條件不是交換條件。

他強調，目前日本是11個成員國當中聲援台灣力道最強勁的國家之一，未來我國將在既有基礎上強化與各國協商溝通。