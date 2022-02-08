首批福食開放時間曝！ 政院強調和民眾「有溝通」：用證據對話

行政院今日召開記者會宣告放寬日本福島周邊5縣市食品管制，行政院發言人羅秉成表示，預告日預計在2月18日截止，若一切順利，就會在2月下旬公告。農委會主委陳吉仲說，台灣跟日本農產品貿易，目前是逆差。

羅秉成指出，有關調整日本福島周邊食品的管制，預告時間是10天，今天發布後，預計在2月18日截止，預告期是讓各界能夠再表示意見。

羅秉成說，此事已做過許多社會溝通，不但舉辦多場公聽會，也跟民間團體對話，政府這幾年對檢討改善精進作為都有所回應，只有把檢驗能量提高到國人有信心的時刻，才決定開放，並非跟風。

羅秉成表示，10天預告期後，會再就內容加以整理，若一切順利的話，就會在2月下旬正式公告。

陳吉仲指出，台灣一年約出口7億美元的農產品至日本，是第三大出口國，主要產品與農民息息相關，像是最近的毛豆、芒果、鳳梨。從日本進口的約10億美元，但主要是牛肉、清酒，若扣除牛肉、酒類的話，農產品沒有想像的多。

陳吉仲說，開放福島5縣9大類食品後，約有8項是農產品，但一年最多約增加0.7億美元，但光是去年，日本就已跟台灣購買1.8萬公噸的鳳梨，今年的鳳梨訂單已超過3萬公噸，這部分就已遠超過福島食品進口金額。

陳吉仲表示，2016年起，都有跟學術界、公民團體溝通，而消費者團體，也是要去溝通跟說明的對象，現在已經預告，若有更好的建議也願意聆聽。