今年1月上旬桃園機場群聚感染爆發，讓尾牙旺季受到波及，部份企業因此取消尾牙活動，但多數企業因為早已預付訂金，餐飲業者預期，約有四成企業將訂金延至春節後改辦微型開工春酒，餐飲業者紛紛推出微型春酒宴搶市！

其中，新天地（8940）餐飲集團看好企業對於微型春酒宴的需求，主廚團隊在開春之際，將開運招財納福氣等吉祥之意融入料理中，台中旗下三家門店推出6人份6688元春酒宴「雙鮑雙蟹聚寶盆菜」，象徵為企業帶來新氣象好福氣。

新天地表示，「請春酒」是年節習俗活動之一，通常擇定初九天公生祭祀後當天或隔天舉行，藉以聯絡親友、員工與廠商之間的感情，並期盼新的一年平安豐收。

看準企業對於微型春酒宴的需求，新天地台中旗下三家門店推出6人份6688元春酒宴「雙鮑雙蟹聚寶盆菜」，包括猶如綠茵草地春花綻放的沙拉拼盤、匯聚山珍海味百味聚寶盆菜、形如滿載而歸一帆風順的紙包魚船、事業步步高升好兆頭的臘味米糕，以及納幅招財貓與不倒翁造型點心，為企業開工帶來吉兆，虎年運勢虎虎生豐！