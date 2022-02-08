衛生福利部在2月8日預告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」（即禁止進口之規定）草案，及預告「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」草案，草案有10天的預告期間，蒐集各界意見。

衛生福利部表示，所有從日本輸台產品都要檢附產地證明，預告為參考各國對日本食品管制措施，並檢視日本國內監測，以及我國對日本輸入食品邊境抽驗結果，由現行「地區」管制，改為「風險產品」管制。

2011年311日本發生福島核電廠事件後，全球原有55個國家（地區）對日本食品採取管制措施，到現在僅台灣與中國全面禁止福島等特定地區的所有食品，有41個國家（地區）完全解除管制措施、12處對風險產品停止輸入或要求提供輻射或（及）產地證明。

食品藥物管理署從2011年3月15日起到2021年12月31日止，10多年來針對日本輸臺食品檢測18萬餘件，輻射值檢測結果均符合日本標準及我國標準，其中微量檢出236件，包括有217件（91.9％）都是在2016年底前檢出，近5年檢出批數則已大幅降低。

衛福部指出，要求所有從日本輸入的食品都要檢附產地證明，邊境輻射檢測量能充足，且嚴格實施輸入食品邊境查驗與輻射檢測機制，積極建立完整的食安管理，並進行風險管理與溝通，以維護民眾飲食安全。

衛生福利部預告調整日本食品輸入管制措施，包括：

一、停止輸入查驗（即禁止進口）

（一）日本國內限制流通的產品，為當然停止受理輸入查驗。

（二）野生鳥獸肉︰福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣。

（三）菇類︰福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣。

（四）漉油菜︰福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣。

二、應檢附輻射檢測證明及產地證明（即檢附雙證）︰

（一）福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣開放品項之產品。

（二）宮城縣、岩手縣、山梨縣、靜岡縣生產製造之菇類。

（三）宮城縣、岩手縣生產製造之水產品。

（四）靜岡縣生產製造之茶類產品。

（五）宮城縣、埼玉縣、東京都生產製造之乳製品、嬰幼兒食品。