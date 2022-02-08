銀行行員察覺有異機警通報警方到場，警方耐心向李男解釋，成功阻詐。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

網路詐騙層出不窮，嘉義縣民雄鄉有一名李姓男子在LINE認識一名自稱是聯合國醫生的美女，差點被詐騙12萬元，幸台灣中小企業銀行民雄分行郭姓行員察覺有異，通報民雄分局民興派出所，經員警解釋後李男才恍然大悟，感謝行員及警方協助。

民雄分局民興派出所警員蕭凱安、黃騰億昨天中午巡邏時接獲台灣中小企業銀行民雄分行郭姓行員報稱疑似有詐騙，請求警方協助，到場了解，李姓民眾在LINE認識一名綽號「陽光金」的女子，該女自稱為聯合國醫生並每天傳送照片、噓寒問暖，聲稱有筆250萬元美金貨物欲寄送給李男保管，且待退休回台灣養老定居，後續又說該貨物遭海關扣留要繳納12萬元海關費用，請求李男協助，李男不疑有他即前往台灣中小企業銀行民雄分行欲匯款12萬元。

民雄分局與其轄區內的金融機構建立共同防詐LINE平台，郭姓行員察覺有異後，立即通報警方協助，警員蕭凱安、黃騰億到場後，向李男解釋這是詐騙集團慣用的假交友詐騙手法，並提供相關新聞報案證明，李男恍然大悟險遭受騙，感謝警方及行員熱心協助。

民雄分局長陳盈菖提醒民眾，網路詐騙常以「假交友投資」、「解除分付款」或「假冒親友」，要求提領現金、轉帳至陌生帳戶等方式取財，另，檢警機關不會因為偵辦案件要求匯款或索取帳戶資料，若接獲此類電話請提高警覺，保持冷靜勿慌張，遵守「一聽、二掛、三查證」，可撥打165反詐騙專線或110向警方求證及諮詢。