台灣燈會開春又爆新亮點！近日有眼尖民眾發現，愛河灣上空有無人機展演，高雄市副市長史哲揭曉並證實，將以1500台無人機創作出今年飛行主燈，屬於高雄燈會特別版的旋轉地球，直徑逾40層樓高（近130米），相較東京奧運開幕式的旋轉地球直徑增加35米，2月9日晚間9時45分將首演試飛，「這一次建議你要扶好自己的下巴」。

高市文化局指出，這次將透過1500台無人機完成罕見完整且細膩的動畫內容，近9成皆為3D立體動態圖形。除再現東奧地球外，並揉合了台灣的民俗信仰、歷史地理、海洋意象、文化科技、運動生活等元素，以「最台灣、更國際」為敘事目標，在夜空中說台灣的故事，向世界傳遞台灣的驕傲和高雄的精神，邀請民眾到現場享受一場視覺與聽覺的饗宴。

史哲提及，這次再度延續跨百光年原創團隊──馮建彰（二馬）領軍的展演創意團隊「FREES」、創作質量兼具的柯智豪、王牌製作人丁度嵐（Baboo）之黃金組合，費時半年構思，結合國際一流的無人機動畫及技術團隊，透過1500台無人機完成。

史哲也在臉書上誇口說，除再現東奧地球外，其餘10個橋段都是過去半年，團隊新創的3D原型視覺，每一個都是世界首演，「但我現在就是故意不講，你一定要親身到現場看看！如果東奧開幕那顆地球讓你下巴鬆動，這一次建議你要扶好你自己的下巴」。

文化局表示，2月9日晚間9時45分將首演試飛，後續將依據試飛首演狀況，同步公布後續演出行程。另也於高市府FB及YouTube頻道進行線上直播。此外，因動畫之大且為3D動畫設計，距離過近反而無法看到全貌，最佳觀賞距離遍布整個愛河灣，民眾可兼顧防疫的社交距離。