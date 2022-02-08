自新冠肺炎疫情開始，新北市動保處協助隔離者安置共居寵物，共安置45隻犬、23隻貓、3隻鳥、3隻鼠，1314人受益。安置期間動保處獸醫師以視訊或現場檢診方式確認動物健康狀況，日前板橋區寵物旅館安置2隻吉娃娃兄妹money和美金，因住在陌生環境及突然離開家人，吉娃娃兄妹整整一週沒有排便，動保處獸醫師及時健診開立軟便劑，加上業者細心照料下恢復正常排便，飼主隔離結束重回家人懷抱。

動保處表示，板橋一位陳奶奶確診新冠肺炎須住院隔離治療，家中2隻吉娃娃兄妹money和美金無親人可照顧，陳奶奶很著急趕緊聯繫動保處協助，安置在寵物旅館。動保處獸醫師檢診，吉娃娃兄妹年紀稍長，食慾及活動力都很正常，唯一有點狀況的是money和美金已經一週沒排便了。經獸醫師親自觸診及聽診後判斷money和美金因到旅館環境陌生，且離家讓心情緊張影響生理功能失調，導致消化不良發生排便不順問題，獸醫師開立軟便劑給money和美金服用，並請店長許小姐陪牠們每天活動一下，提升基礎代謝率，經治療後吉娃娃兄妹排便問題已解決。

動保處呼籲飼主，倘若須隔離或確診需住院治療時，家中毛寶貝首推由親友照料，熟悉親友照顧能避免寵物到新環境，產生焦慮及緊迫，進而影響身體健康。市政府持續協助隔離共居寵物安置，提供接送寵物服務，人員全程穿著防護裝備、籠舍及環境皆使用霧化消毒機徹底消毒。

同時提醒飼主應落實手部衛生、佩戴口罩等個人防護措施，碰觸寵物前後應洗手，寵物外出返家也應清潔腳部或洗澡，避免沾染病原帶回家，做好防疫措施，共同保護家人與毛寶貝健康。