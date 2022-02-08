已故藝人安迪寶貝女兒林吟蔚，從《超級偶像》出道後，漂亮外型和好歌喉受到矚目，過年特地著紅色旗袍到廟裡拜拜，沒想到意外突顯出她的姣好身材，一對傲人上圍更是幾乎撐爆旗袍，讓所有人看得鼻血直流。

林吟蔚過年與友人到廟裡拜拜，除了祈求平安順利，更不忘搞笑表示：「2022新年第一發走春、廟宇拜拜，記得穿水水！讓各方神明都特別注意到妳的存在」，而她身穿紅色旗袍拿著油紙傘，除了襯托出典雅高貴的氣質之外，也突顯出凹凸有致的姣好身材，一對傲人北半球幾乎要撐爆旗袍，格外引發無限遐想。

林吟蔚表示以往總是橫衝直撞，新的一年期許自己會有些進步，更感謝去年多了好幾位信賴的員工和夥伴，總在她差點失速的時候幫踩煞車，希望在新的一年能更有老闆的樣子，不管是品牌或個人都好，要學習用有智慧的方式去處事，別被當下情緒帶著走，避免造成誤會及節外生枝，更不忘強調「有時候吃虧，或許也是一種收穫」。

林吟蔚從《超級偶像》出道後受到矚目。（yinwei217 IG）

去年底「心碎實驗室」舉行快閃活動好評不斷，讓她自信表示今年無論品牌或個人演藝事業，都一定會旺起來，有著比去年更好的成績，對此，網友紛紛留言：「這旗袍很適合妳，虎年發起來」、「太美了，走到今天不容易，替妳開心」、「美呆！辛苦了啦」、「油紙傘突顯出你的氣質」、「姐這組有點屌，祝你虎虎生風」。