行政院今（8）日正式宣布開放日本福島核食進口，國內食品業者評估，日本食品及農產品比台灣貴，主要訴求高端族群，雖然現在政府開放，但還要看消費者買不買單，預料對於台灣食品業影響有限。

繼萊豬之後，行政院今天召開「日本食品輸入管制措施」記者會，針對日本福島周邊5縣市的食品進口，在三原則、三配套的原則下進行管制鬆綁，除了採取輻射安全證明＋產地證明等雙證管理，並針對九大類風險較高的食品逐批抽驗。

對此，國內食品業龍頭統一回應表示：會配合政府法令規定，提供消費者安心的食品。

卜蜂董事長鄭武樾也表示，自己不懂政治，但國際關係還是要。福島核災發生已經超過十年，許多國家都逐漸開放日本福食，而且政府也會把關，安全問題應該不大。

鄭武樾認為，雖然日本福食解禁，但主動權還是在我們手上，日本並沒有規定我們要進口多少。如果大家覺得不安心，可以不要進口；消費者如果覺得不想吃，也可以選擇不要吃。

至於福食開放會不會對台灣的農產品及食品業造成影響？鄭武樾認為，日本的Cost（成本）比我們貴，日本食品要大量進口不容易；在台灣，日本食品一般是標榜品質好，購買族群畢竟是少數人，預料對於台灣食品業造成的影響有限。