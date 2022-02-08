韓國目前疫情仍嚴峻，但當地最大電動車電池製造商LG Energy Solution(LGES)季報亮眼，激勵韓股走高，目前KOSPI在2771.78點，漲26.72點或0.97%。同時，韓元也走升。

8日，韓國政府表示，當地已連續第4天單日確診人數都在3.5萬以上。因此，也傳出韓國染疫者暴增之下，當地政府已不再施行普遍快篩，以及不用衛星定位系統GPS來追蹤這些患者。

韓股在科技以及生醫族群上漲帶動下，多數個股走高。三星電子漲0.55%，SK海力士也漲0.81%。趁機大發新冠災難財的三星生物製藥飆7.86%，Celltrion藥廠也漲2.87%。

韓國最大電動車電池業者LGES表示，上季營運已不再虧錢，不過市場擔心眼下的晶片短缺問題尚未解除，車商生產受阻下也會影響到EV電池的未來需求量。不過，在財報利多激勵下，LGES漲2.74%。

美元兌韓元在1198.35價位附近，韓元升2.35元。