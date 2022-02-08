新北市交通局今表示，林口區、八里區、汐止區與石碇區等4區、8條路段共256格路邊公有停車位，自15日起將納入收費管理，以公平分享，減少久停占用，提升停車周轉率。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，林口、八里、汐止、石碇等8條路段的汽車停車格原提供民眾免費停車，為讓公有停車位公平共享，提升停車格位使用周轉率，交通局邀集相關單位會勘後決定納入收費管理，落實使用者付費原則。

許芫綺指出，4區區費時段和方式分別是林口、汐止為平日的周一至周五；八里、石碇則因應觀光需求，收費時間為國定假日及例假日。

另考量各路段交通流量及民眾停車需求的差異，收費時間和費率有所區別，分別為林口區忠孝路504巷20弄與八里區商港六路收費時間為8時至18時；石碇區碇坪路1段、碇格路1段、雙溪口第一、二停車場、石崁道路停車場、黃帝殿西峰停車場收費時間為9時至17時，均採半小時計時收費，每半小時10元；汐止區長興街2段收費時間為8時至18時，採計次收費 （4小時開單1次），每次30元。

許芫綺說，交通局將持續檢討路邊公有免費停車格納入收費管理，除有專人按時巡查，如遇無牌或廢棄車輛，均立即通報環保局或監理機關處理，避免車輛長期占用，提供市民公平分享，同時改善停車秩序及環境髒亂等問題。

交通局也提醒車主多利用新北市路邊停車費行動支付，可享「滿3送5、新用戶再享前3個月6折」優惠，不分新舊用戶，每繳費滿3筆，第3筆折5元，新用戶再享前3個月6折優惠。