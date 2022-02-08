國內矽晶圓廠環球晶收購德商世創（Siltronic）失利，為降低市場疑慮，在台股開紅盤前夕，環球晶宣布啟動千億擴廠計畫。財信傳媒董事長謝金河表示，這樁併購案公文旅行一年多，最後卡在中、德兩國，收購破局可能是這兩國玩兩手策略，最後由德國扮黑臉，但他認為，這個否決併世創的動作，也可能影響後續台積電是否到德國或歐洲蓋廠的可能性。

謝金河在臉書發文指出，花了兩年時間，環球晶展開全球併購拼圖的最後一哩路：併購德國矽晶圓廠世創（Siltronics），最後功敗垂成。在台股開紅盤前夕，德國投審會（BMWk）裁定否決，環球晶合併世創失利，還得支付5000萬歐元的分手費，堪稱賠了夫人又折兵。

7日台股開盤，環球晶跳空低開，一開盤下跌50元，終場下跌6.61%，而被颱風尾掃到的台勝科掛跌停。謝金河提到，這個連鎖反應牽動全球產業鏈，日本的信越、Sumco都顯著下跌，而被併購不成的Siltronics則重挫到110.1歐元，在農曆年前，中國交出同意合併函時，世創的股價一度漲到141.5歐元，大約是2020年2月10日環球晶宣布收購世創，後來從125歐元拉升到140歐元的價位。現在合併不成，世創股價回到原點，所有參與這一局的全都成了輸家。

謝金河分析，明知破局後座力不會太小的德國，這次可能和中國玩兩手策略，這次環球晶的合併同意函，必須取得多數國家同意，公文旅行一年多，最後卡在中、德兩國。據了解，國內外交部門也很積極和德方溝通，但最後仍由德國扮黑臉。這個否決併世創的動作，也可能影響後續台積電是否到德國或歐洲蓋廠的可能性。

他表示，在併購破局後，環球晶也立刻宣布後續36億美元、約千億台幣的大擴建計畫，也保證未來EPS不會受到影響，但眼前5000萬歐元合併失敗費用事小，衝擊最大的是環球晶手上有13.67%世創股票，在世創股價大跌後，環球晶必須承擔跌價損失提列，這將影響未來獲利。

謝金河坦言，從美中科技戰開打，美國管制先進製程設備，到現在矽晶圓，都成了國防戰略產業，過去環球晶的併購無往不利，如今面對半導體國家主義，這個高牆短期難以跨越，未來只能靠自己的力量強化競爭力。