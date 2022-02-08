《讓我聽見愛的歌聲》中以歌唱傳遞心意的AI美少女「詩音」。（木棉花提供）

日本青春校園動畫片《讓我聽見愛的歌聲》以智能AI與音樂作為構思，傳達「幸福」與「心意」，配音陣容集結眾多新生代實力派演員及重量級聲優卡司，包含《今際之國的闖關者》土屋太鳳、童星出道的甜美女星福原遙、《房仲女王》工藤阿須加、《咒術迴戰》「禪院真希」聲優小松未可子、《JoJo的奇妙冒險》「喬納森喬斯達」聲優興津和幸，以及《鬼滅之刃》「炎柱」聲優日野聰。

土屋太鳳這次為主角「詩音」配音，她印象最深刻的是導演提供的演出指示：「詩音希望讓所有人都能幸福，請務必重視她為此表現的堅毅模樣與堅強的心。」並描述她是「即使寂寞，也能開朗的說話」的角色，同時回想起母親曾說過：「如果無法珍惜重要的事物，就沒辦法珍惜重要的人。」所以演唱電影歌曲是懷抱著傳達「在背後鼓勵著大家，並為各位帶來勇氣」的心情，也希望電影可以傳達出友誼與情感的重要。

演出主角「悟美」的福原遙，擔任過主持與模特兒，以甜蜜日劇《咖啡遇上香草》，治癒系漫改真人劇《搖曳露營》與電影《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～Final》等作品，成為演歌雙棲的新生代女星，「悟美」直率真誠、因為正義感強烈而看起來有點冷漠，但內心是個溫柔的女孩，由於不擅長與人溝通，與「詩音」相遇後，「悟美」所產生的重大變化，觀眾進戲院也會因此受到感動。

以認真與優質青年形象在日劇《房仲女王》，《不幹了，我開除了黑心公司》受到討論的工藤阿須加，非常喜歡動畫，原本就希望有朝一日能挑戰配音工作，所以對於能夠配音「十真」感到非常興奮，這個角色一直對青梅竹馬「悟美」抱有好感，卻始終無法將心意傳達給對方，這種「直男」性格非常像熱血漫畫的主角，相信觀眾也會因而對他產生認同感，所以抱著要完成這部好作品的心情全力演出。

曾為《JOJO的奇妙冒險》與《魔法水果籃》，《刮掉鬍子的我與撿到的女高中生》等動畫作品配音，近期在《現實主義勇者的王國重建記》中活躍的興津和幸，知道接到的角色是原創動畫的帥哥高中生「阿後」時，非常開心，他正在與「綾」交往，但是兩人的關係正處於冷戰，所以要跟上劇情同時也要呈現出不愉快的微妙感並不容易，但是電影結局非常青春，觀眾看完會一定會非常愉快。

和興津和幸共演學生情侶的小松未可子，略微低沉的聲線使她男女角色都能駕馭，日劇出身的她以《偽戀》與《果然我的青春戀愛喜劇搞錯了》讓動漫迷印象深刻，近期的代表作是《咒術迴戰》，這次演出對男友十分執著的女高中生「綾」，看過劇本後發覺這位女學生其實很開朗活潑，但是性格是隨著劇情才有所轉變的，讓她體會到「追求眼前的幸福、填補所欠缺的事物的幸福、思念他人的幸福、為成就未來的幸福、驀然回首時終於恍然大悟的幸福」等過程。

聲優日野聰以《鬼滅之刃》的炎柱一角令觀眾動容，在日常系動畫《如果有妹妹就好了》還曾經一人演出20個角色而引發討論。這次飾演的柔道青年「閃電」個性純真，被「詩音」的魅力吸引，還因此而成長，他的性格不能太嚴肅，同時還要表現出與其他人不同的部分，他表示配音過程很充實，對於故事中用歌聲將心意傳達給他人的這點，他的內心被震撼了，因為現代社會中，人們的關係淡薄，這樣的故事值得觀眾好好思考，在故事最後，他也感動落淚。

該片故事背景設定在未來校園中，想以歌唱傳遞心意的AI美少女「詩音」，與主角「悟美」、機械狂「十真」、校園風雲人物「阿後」、擅長觀察人的「綾」與柔道青年「閃電」等人，因為邂逅了迷糊的「詩音」，使得學校生活產生巨大轉變，正當他們開始追逐各自的幸福時，「悟美」的某個行為讓「詩音」捲入了一場大風暴！這場風暴將讓「詩音」與「悟美」和同學們遭受什麼衝擊呢？將於2月11日在台上映。