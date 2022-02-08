台南市紅蔥頭產量高達全台8成，但因紅蔥頭價格從過年前一路崩跌，至今仍無法回穩，讓農民叫苦連天。議長郭信良8日偕同立委陳亭妃及農糧署南區分署長黃怡仁等人前往產地現勘後，呼籲市府及時因應，讓農民們安心。市府農業局則回應，指除將追加爭取農糧署啟動加工收購補助外，還將舉辦各種推廣活動幫助農民行銷。

郭信良指出，台南市種植紅蔥頭的面積將近1000公頃，產量占全台8成，一旦價格不好，對農民的衝擊就相當大。此次前所未見的紅蔥頭價格崩盤，地方懷疑是中盤商聯合壟斷，壓低價格，否則以往還需進口的紅蔥頭，竟然價格直接腰斬，檢調單位應該好好介入調查。

郭信良還說，去年11月早收的紅蔥頭即已傳出產量減半、價格崩跌的消息，但因當時農業局錯估情勢，只爭取農糧署啟動加工收購補助200公噸，直到昨天農民向陳亭妃求助，農業局才回應說要追加收購600公噸，但此舉對總產量而言，仍遠遠不足。

郭信良呼籲市府，2、3月正是紅蔥頭收成的季節，農民既已提出遇到的困難，市府就要立即處理，無論是向中央爭取經費補助，或是申請冷鏈系統保存、販售，都要及時因應，不要讓農民血本無歸。

陳亭妃也說，台南北門、七股、安南是紅蔥頭的主要產地，因疫情關係，餐廳對紅蔥頭的需求變少，導致供需失衡，農糧署必須要求加工廠及合作社端「保價收購」，一定要將價錢拉到符合農民的成本。

黃怡仁指出，去年底農委會開啟第一步收購加工的運費補貼，每公斤3元，雖然當時市府只呈報200公噸的收購計畫，但目前農委會已經補貼260公噸，接下來還會持續進行，請市府再補送收購計畫。

農業局表示，全市紅蔥頭種植面積928公頃，年產量為9455公噸，其中七股區為最大產區，種植面積達340公頃，多數作為加工品使用。經詢問產地，因紅蔥頭沒有合作社，農民都是直接聯繫盤商到產地收購，目前場邊收購價每台斤10至12元，大約只與成本相當。

農業局說，經過進一步了解發現，因去年受到疫情影響，出現大量庫存，使得去年收購的紅蔥頭直到過年才消化完，也造成盤商虧損，更進一步導致今年收購價格低迷。市府先前已爭取農糧署啟動加工收購補助200公噸，目前預計再追加600公噸，同時也將邀請通路商進場。

另外，農業局還將於本月14日在民治市政中心，邀請辦桌天王阿勇師教導民眾自行在家製作紅蔥頭酥，提高紅蔥頭的使用量；同時，19日也將在七股區農會辦理產業文化活動，推廣紅蔥頭的各種料理方式，提高民眾的購買量。