行政院今宣布進日本核災5縣市福島食品；國民黨前副主席郝龍斌今被問到，會為此再度走上街頭嗎？他表示，會窮盡一切可能可行的方式，結合國民黨執政縣市跟議會，「我們盡可能來維護民眾健康」；他也說，尚未加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)就開放，這是「未戰先降」。

郝龍斌今指出，看到食安辦公室公布在台灣做了18萬份相關食品調查，發現都無有輻射劑量存在，但是據他知道，現在又還沒有開放核災食品進口，所以這些調查，希望了解是否有核災地區，就是福島5縣市食品在裡面，如果有，就是沒有經過民眾同意，就已經進口了，若沒有，這份調查沒有任何意義。

對於政院說無法迴避福食進口，他說，「我覺得蠻可笑的」，進入一個國際組織，基本是要有談判，談判要有籌碼，若開放福食進口，也應該要有談判過程，而非現在同意，更荒謬例子，「我們萊豬也吃了，武器也進口了，當時說需要有這兩項才能加入自由貿易協定FTA，現在政府是否該告訴我們，進度在哪？」這是「未戰先降」，今天把福食進口作為加入條件，就是無條件投降，而非加入就有機會加入CPTPP。

至於串連藍營縣市？他說，現在關鍵這是，民進黨違反民意，反民生甚至跟民意作對，讓民主倒退，所以應該窮盡洪荒之力給民進黨一個教訓。

對於政院提出「三原則」與「三配套」；他說，所謂三原則，你是否有百分之百檢驗，政府有沒有辦法做到？說要輻射劑量及輻射產地雙標準，他希望要知道的是，產地標的是日本還是福島5個縣市，相信政府目前給他的印象是，標的是全日本的產品，民眾無法判斷，另外，政府檢驗的能量夠不夠逐項檢查，雖然政府一再的宣示有足夠的能量，可是是否會全做到？

被問到是否會全力擋下？他說，其實他覺得很可笑的一件事情就是，民進黨政府一再宣示的非核家園，為的是什麼？不是就是擔心核電廠周圍受到汙染而污染環境影響國人的健康嗎？很多民眾都問他，同樣的事情就是，民進黨主張非核家園，今天為了日本一個核電廠污染的農產品，還是要強制進口，希望民進黨能夠回答這件事情。

他說，台灣現在對日本農產品的進出口是上百億的入超，他們很謙卑的要求一件事情，政府應該全力替人民做到，就是整個的品項總量都不變，只要求不要進福島5地區的食品，這是很合理的要求。

他指出，很多人在講說，為什麼中國大陸跟台灣兩個地方限制日本的產品進口的，主要就是因為台灣對日本特別好，台灣進口的日本的產品特別多，尤其是食品，所以知道要比較嚴格的標準，甚至要積極把關。

對於是否再發動公投？他說，如果說公投跟大選一起舉行，相信不僅是核災地區食品，包括來萊豬的都不能進口，這次公投會有這樣的結果，主要是投票率的太低，而且民進黨積極動員，現在公投跟大選脫鉤，要用公投的方式展現直接民主，已經沒有機會，民進黨是鴨霸的政府、行政權獨大，而且立法院又過半，強制碾壓民意，危害民眾健康。

他表示，食品安全最基本上最基本的概念就是產品，原料有問題，就不可以作為食品，甚至民眾心裡有疑慮就不能夠給民眾吃，當初食用油不是就是在這個標準之下做的嗎？且當初民進黨一再強調食安五環，很關鍵的還是食得安心，今天政府在民眾恐懼心理，強行讓核災食品進口，他倒想問民進黨，當初這個食安的承諾，做到了嗎？