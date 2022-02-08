經濟景氣還好嗎？8日公布的2022年1月台灣採購經理人指數，出現連續第二個月同步下跌，其中製造業PMI56.2、非製造業NMI53.9，調查單位中華經濟研究院分析，OMICRON變種病毒全球擴散，台灣本土疫情也起，「台灣現在和全球是亦步亦趨了，景氣和疫情都一樣！」

中經院指出，經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數（PMI），2022年1月為56.2，雖然連續19個月處於50上，代表呈現擴張，惟此次指數為連續第二個月下跌，1月下跌3.1個百分點至56.2，為2020年9月以來最慢擴張速度。

中華經濟研究院助研究員陳馨蕙指出，需注意的製造業經季調後之「生產指數」，在2022年1月出現自2020年7月以來的首次呈現緊縮，指數大跌10.4個百分點至49.8。

由於原物料價格一再攀升，中經院調查，每個製造業各產業的此項指數都在高點，充份反映每個製造業因原物料價格上揚，擴散反映到供應鏈上組成成員的價格都上揚了。陳馨蕙認為，這次疫情把製造業淡、旺季打亂，生產製造端滿手訂單會持續到2022年，但業者回覆「不會急著出貨」，客戶方亦未要求馬上出貨，「此現象需要觀察，有正面或負面的效應，生產成本和轉價能力無法反映在PMI上。」

2022年1月台灣採購經理人對「未來六個月展望指數」已連續18個月呈現擴張，指數攀升1.8個百分點至59.7，顯示製造業對未來景氣仍抱持樂觀。六大產業中，五大產業回報未來六個月展望指數擴張，依擴張速度排序為食品暨紡織產業（64.3）、電子暨光學產業（62.9）、交通工具產業（61.4）、化學暨生技醫療產業（61.1）與電力暨機械設備產業（58.8）。僅基礎原物料產業（48.8）回報未來展望為緊縮

根據中經院調查，98％供應鏈價格已調漲，惟晶圓缺貨仍未改變仍會價格再調漲。惟，製造業於2022年上半年的通膨預期，較2021年下半年下降，相對上庫存已居於高水位，2022年下半年價格應會下降，現在的價格不再像2020年的一路往上衝。

中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫表示，供應鏈中斷2022年還會繼續廷燒，主要是缺櫃、塞港的瓶頸沒有解除。