TOYOTA（豐田）、Lexus（凌志）、HINO（日野）汽車總代理和泰汽車（2207）8日發布汽車市場展望與和泰汽車營運重點。2021年，和泰汽車三品牌以15.6萬輛的新車銷量，再創歷史新高，蟬聯20年台灣車市冠軍。和泰車指出，2022年配合原廠展開電動化佈局，預計引進豐田品牌首款BEV（Battery Electric Vehicle，純電動車）車型bZ4X，並爭取全新凌志RZ 450e等電動化車型導入市場，積極往集團碳中和目標前進。

和泰車指出，2021年台灣新車銷售總量近45萬輛，雖受疫情影響較2020年略為下滑，和泰車代理的三品牌全年銷售共計15.6萬量，創下歷史新高，蟬聯20年台灣車市冠軍。其中豐田品牌新車銷售12.6萬輛、市占率28％，除YARIS、ALTIS、CAMRY分別稱霸各級距外，COROLLA CROSS登錄40675輛，成為台灣第一款年銷突破4萬輛的SUV（運動休旅車）車款，穩坐全市場銷售第一的寶座；RAV4全年銷售25162輛，亦獲得進口車銷售No.1。

2021年凌志新車銷售超越2萬輛，豪華品牌市占率達22％，除旗下SUV車款包括UX、NX、RX均奪下各級距銷售冠軍外，NX全年銷售更達7069輛，高居豪華車市場銷售冠軍；全新凌志NX自2021年12月上市以來更已累計超過4000張訂單，預期2022年將再創台灣豪華車銷售新高紀錄佳績。

和泰車代理的豐田與日野品牌商用車2021年表現同樣出色，3.49噸（含）以上車款總銷達9422輛、市占率33.2％，刷新和泰商用車在台銷售新紀錄，獲得台灣商用車總市場銷售冠軍。

展望2022年，和泰車分析，台灣經濟穩定成長，且股市、房市持續熱絡及國旅需求旺盛等因素，可望持續活絡汽車市場，然而全球疫情及車用晶片的不確定性影響，預估2022年台灣新車市場規模為46萬輛。

今年和泰車旗下品牌也將配合原廠時程陸續推出全新車型，包含豐田品牌首款BEV車型bZ4X，輕型商用車TOWN ACE PICKUP、TOWN ACE VAN，進口跑車GR86、GR Supra手排版本及全新跨界旗艦車款CROWN等；凌志LC Limited Edition將新增F SPORT Design等級，同時爭取全新電動車款RZ 450e導入台灣市場；商用車將持續完整產品線，日野品牌車型部分將導入200系3.49噸自排及長軸車型、300系對應AEBS緊急煞車輔助系統法規車型、300 Hybrid對應六期排放與安規項目車型、700系12檔AMT變速箱及安全配備車型與空氣懸吊車型；豐田品牌車型部分將導入COASTER 1GD柴油引擎車型、GRANVIA 8人座商旅、HIACE尾門對開式樣等。

和泰車指出，透過完整且多元的產品線，2022年小型車販賣目標設定為15.5萬輛，挑戰台灣車市新高紀錄，其中豐田品牌13萬輛，凌志品牌2.5萬輛，小型車市占率將上看33.7％；商用車市場因2021年六期法規切替、客戶提前購車的影響，預估2022年市場銷量將下滑，但豐田、日野品牌商用車仍將持續推進市占，挑戰年販賣目標為9000輛。

面對數位化浪潮持續發酵，和泰集團從顧客的需求出發，以Mobility as a Service（MaaS）為願景，不僅專注於汽車銷售與週邊事業，更要致力於服務每一位有「移動需求」的顧客，擴大數位轉型的方向與構面。和泰商城將於2022年3月開站，搭配和泰Pay與和泰Points等多元支付方式，打造更完整的集團數位服務生態系。和泰集團乘車派遣服務yoxi 2021年已完成250萬服務趟次，2022年目標達成60萬會員數、6000輛車輛數與600萬服務趟次，並將持續新增預約叫車、代叫車、一次叫多台、週期性預約等功能，滿足乘客及司機各種多元的使用情境，大幅提升便利性。

全台唯一同時提供共享汽、機車服務的平台iRent，也將於今年擴大共享汽車規模到8000輛，提供會員更方便、即時的24小時全天候移動服務。

企業永續方面，和泰車表示，將結合本業資源持續投入，以「人、車、環境」三大公益主軸，發展多元的企業永續活動，回饋社會與環境。今年起和泰車攜手新北市社會局與新北家扶中心，推動「移動公益幸福行動」，協助弱勢族群移動需求；環境保育部分，和泰車與農委會特有生物研究保育中心合作，救助台灣現存唯一的本土原生貓科物種─石虎。此外，一車一樹今年目標種植65萬棵樹，導護裝備捐贈也將邁入第12年，攜手青年學子投身公益行動的和泰公益夢想家更將舉辦第四屆，和泰汽車致力成為永續領域的標竿企業，落實社會共好、共融的理想。