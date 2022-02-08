俄烏局勢緊張恐引發天然氣漲價 王美花：開戰機率應不大 12:272022/02/08 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部長王美花 (行政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄國與烏克蘭近日局勢緊張，美國也持續關注。經濟部長王美花今日表示，若俄烏未開戰，液化天然氣應不至於大漲，目前評估開戰的機率不大。另外，有關俄烏局勢，我國並未收到美方提出協助的訊息。 王美花指出，俄烏局勢仍會持續關注，若未戰爭，液化天然氣應不會大漲，本周也將在柏林舉行四方會談，大家也可以關注，目前評估，開戰的機率也不大。 王美花說，過往只要過了第一季後，天氣會回暖，對於天然氣的需求也會逐漸平穩。有關俄烏局勢，我國目前並未收到美方建議協助的相關訊息。 俄烏局勢緊張 布林肯不忘亞太之行 幾內亞比索爆流產政變 總統：局勢已獲控制 #俄烏 #局勢 #王美花 #漲價 #天然氣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏局勢緊張 德國考慮增兵立陶宛 14:132022/02/06 國際 虎年A股市場大數據來了 春節後先抑後揚機率高 12:522022/02/07 兩岸 美增兵東歐但不會入烏克蘭作戰 五角大廈曝原由 07:482022/02/03 國際 普丁指控 華府意圖誘俄捲入戰爭 04:102022/02/03 焦點要聞 美國1月就業報告強勁 市場預期聯準會加快升息腳步 19:522022/02/06 財經 美估俄開戰基輔數日淪陷5萬傷亡 俄斥危言聳聽 14:312022/02/07 國際 股價指數期貨贏家專欄－美股偏空 3期貨商品成利器 04:102022/02/07 證券．權證 外媒披露：俄若表達善意 美國願討論不在烏克蘭部署飛彈 12:542022/02/03 國際 德對烏克蘭武器出口搞雙標 幫了俄大忙 11:082022/02/03 國際 油價飆漲嗨翻原料股 鋼鐵搶鏡 20:192022/02/07 財經 買2千元刮刮樂狂槓龜！網哀嚎今年超難中 賺錢機率曝 07:412022/02/04 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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