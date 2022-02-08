俄國與烏克蘭近日局勢緊張，美國也持續關注。經濟部長王美花今日表示，若俄烏未開戰，液化天然氣應不至於大漲，目前評估開戰的機率不大。另外，有關俄烏局勢，我國並未收到美方提出協助的訊息。

王美花指出，俄烏局勢仍會持續關注，若未戰爭，液化天然氣應不會大漲，本周也將在柏林舉行四方會談，大家也可以關注，目前評估，開戰的機率也不大。

王美花說，過往只要過了第一季後，天氣會回暖，對於天然氣的需求也會逐漸平穩。有關俄烏局勢，我國目前並未收到美方建議協助的相關訊息。