台中市府8日舉行農曆春節後首場市政會議，市長盧秀燕感謝市府團隊春節期間堅守崗位防疫，讓台中疫情相對平穩，為持續提升台中市疫苗涵蓋率，2月14、15日將加開快打站，本周開始發放通知單，為設籍台中市符合第三劑資格長者與原住民朋友施打，預計施打3.6萬人。

盧秀燕表示，針對尚未施打第一、二劑約9.6萬名長者市民，再度發放通知單，提醒市民朋友依照通知單資訊前往快打站施打，提升城市保護力。

為持續鼓勵民眾施打疫苗，市府2月14、15日將加開快打站，這周開始發放通知單，施打有兩種對象，第一，針對設籍台中市符合施打第三劑資格的65歲以上長輩與55歲以上原住民朋友施打，民眾只要依照通知單上的資訊前往施打即可；第二，針對符合資格但尚未施打第一、二劑的65歲以上長者市民，之前可能剛好各種原因未前往快打站，市府這次將再發放一次通知單，提醒長者前往施打，加強城市防疫。

「燈會不衝人數，但求疫情安全！」盧秀燕表示，春節過後，台中最大的活動中台灣元宵燈會12日登場，春節期間前往視察防疫整備作業，感謝觀旅局同仁春節期間緊鑼密鼓籌備，今年燈會精彩度相較過去有過之而無不及。

她強調，市府考量防疫優先不衝人數，但求疫情安全，要讓大家平安健康逛燈會，也邀請民眾搭捷運賞燈，享受捷運的便利性。

此外，考量家長已陸續開工，很多行業開始經營，考量家庭生活步調的一致性，市府決議2月11日如期開學，各校正進行防疫整備，市府派員協助各校全面清消，即日起至2月10日校園不對外開放。