CNBC周一報導，特斯拉拆除了一些中國製Model 3和Model Y電動車轉向系統兩個電子控制單元中的其中一個，以達成第四季的銷售目標，並應付全球晶片短缺問題。

CNBC引述兩名員工和一封內部信函報導，特斯拉並未揭露此事，，數萬輛車被拆除該零組件，並交給了中國、澳洲、英國、德國和歐洲其他國家的客戶。

報導指出，特斯拉決定不通知客戶，因為該電子控制單元被認為是多餘的備用零件，且第2級駕駛輔助功能也不需要這個零件。目前尚不清楚特斯拉是否會對美國製或運往美國的電動車採取類似的調整。

透過採用較不欠缺的晶片和迅速改寫軟體等方法，特斯斯成功克服了供應鏈短缺問題，其去年第四季和全年交車數雙雙創下歷史新高。該公司預期晶片荒將持續到今年，要到明年才會逐漸緩解。

周一特斯拉股價收跌1.73%，為907.34美元。該公司公告收到美國證券交易委員會（SEC）於去年11月16日發出的傳票，此案涉及執行長馬斯克2018年在推特上有關於特斯拉私有化的發文，以及後續特斯拉與該監管機關達成的和解協議。當時馬斯克承諾，如果其發文將涉及特斯拉的敏感資訊，會先讓公司律師檢視其發文內容。馬斯克去年11月初在推特上發文，就是否應出脫10%特斯拉持股來繳交巨額稅金進行投票。

此外，特斯拉申報截至去年底持有之比特幣市值為19.9億美元，全年的投資減值損失約達1.01億美元。去年4月初比特幣價格一度飆升至6.3萬美元，但之後兩個月慘跌逾50%，更一度破破3萬美元大關，去年10月比特幣展開反攻，在11月初創下歷史新高6.7萬美元，但隨即又急轉直下，今年1月初回落至3.5萬美元，儘管近來價格有所反彈，但目前也僅站回4.4萬美元。