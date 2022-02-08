一個新的、公共資助的數十億歐元科技基金正在被創建，以加速對歐洲科技業的投資，希望能趕上美國和亞洲科技對手的競爭。

法國財政部長勒梅爾(Le Maire)表示，如果歐洲想要減少對外國科技巨擘的依賴，就必須對歐洲本地的科技新創提供更多金援。勒梅爾周二將與德國財政部長討論新基金的細節，但也表示，希望能供給10至20個基金，以至少10億歐元的價值為科技冠軍企業提供資金。

勒梅爾說，最終的目標是希望到2030年能讓10家科技公司，總價值超過1000億歐元。

德國財政部在一份聲明中表示，將加碼對該基金投資10億歐元。

此前歐洲的創投基金通常規模太小，無力資助歐洲科技新創發展，讓歐洲本土企業求助於美國較大的基金。

美國和中國許多的科技公司在它們發展的某個階段，能順利從公共資金中獲益；而歐盟由於有嚴格的國家援助規定，歐洲公司在過去面臨的情況較為複雜。