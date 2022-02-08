美式賣場好市多販售許多大份量商品，深受民眾喜愛，不過一名男網友卻認為，好市多與過去相比已經變調，商品選擇愈來愈少，大嘆現在的好巿多只是一間會收會員費的家樂福，貼文曝光引發不少網友討論，更有一名加入會員18年的消費者留言吐真心話。

原PO昨（7）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》抱怨，好市多已經不是從前的好市多，以前購物時覺得CP值很高，東西多樣化且價格合理，但現在卻變成一間收會員費的家樂福，商品選擇還比家樂福少，令他忍不住感嘆，「好幾次逛了一圈後，空手回家」。

言論曝光後，引發兩派網友論戰，「現在產品品質不如以前，以前水果不用選都好棒棒，現在也不用選都好爛爛」、「包裝數量多、產品單價貴，淪為奧客退貨天堂了」、「很多以前常買的東西都不進了，都搞自有品牌，選擇變少」。另一派網友則認為，「真的覺得感受很差的話，可以剪卡退會員」、「你趕快退卡了，人少一點比較輕鬆」、「好市多肉品超便宜的啊！買過就再也回不去了」、「你先退會員再來嫌東嫌西」。

留言中也有一名資深會員說，加入好市多會員18年，大多數的東西都已經吃過，所以到賣場只會買特定商品，或是買新產品嘗鮮，「加入會員這麼多年，我每一次還是很期待去逛好市多，就像小朋友逛玩具店一樣，不買看看都覺得很開心」。