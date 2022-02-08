國內最大線上基金交易平台「基富通」於110年營運再創佳績，不僅客戶人數超過21萬戶，資產規模更突破800億台幣，全年新增總申購、定期定額申購金額均創高。

基富通已成立逾五年，110年每股盈餘(EPS)約2.3元，已弭平開台以來的累虧，讓公司正式轉盈，從客戶數等數字來看，穩居國內線上基金交易平台龍頭。

基富通董事長林修銘表示，去年是基富通上線營運第五年，經過這五年的努力與不斷推廣正確基金理財觀念有成下，讓更多基金投資人認識到基富通這一個符合大眾需要的線上基金交易平台。加上過去幾年力推國人應及早做好退休準備而成立的「好享退」及「好好退休」兩大退休專案都受到民眾的熱烈支持，更奠定基富通在定期定額及退休準備市場的好口碑。

林修銘回顧基富通成立之初，當時的成立是希望提供基金投資人一個簡單、便利，且費用更透明化的基金平台，讓民眾可以隨時隨地買、賣基金，且申購基金的手續費也更加低廉，讓民眾的投資能從節省成本開始。在基富通客戶快速成長的這幾年，也加速了國內基金平台的共同成長，這是整個產業相當樂見的現象。如今基富通的客戶數已突破21萬戶，且仍不斷成長中，逐步落實了當初成立要做到普惠金融的政策使命。

基富通在110年市場蓬勃發展的帶動下，也獲得了相當好的成績，尤其在長期深耕的定期定額市場更是取得好表現，全年定期定額申購在經過109年較前一年度倍增後，110年又出現77％的年增率，凸顯定期定額的推廣有成。值得一提的是，去年基富通40歲以下開戶的新客戶首度超越40歲以上的客戶，也顯示在推廣年輕人理財上的成效逐漸顯現。

林修銘進一步指出，在獲利表現上，儘管109年基富通就已經實現全年獲利，但帳面仍有累積虧損；而去年是公司成立以來相當重要的一年，因為去年單一年度的獲利將過去五年來的累積虧損全數弭平，讓基富通正式成為一家賺錢的公司!針對後續的發展，除了繼續推廣退休準備、定期定額等教育觀念外，基富通邁入第六年，身為國內最大線上基金銷售平台，在21萬客戶基礎下，希望投入更多資源去優化系統並強化資訊安全，以提供客戶更安心完善的服務，也希望透過數據分析研究的成果，讓平台的發展更加貼近客戶的需求；此外，今年基富通還將與更多新創公司有更多元的合作，共同擴大金融科技在國內的發展，期望打造更好的基金金融生態圈。