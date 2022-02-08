A股上市的大陸房企華夏幸福債務風波持續，中融信託7日公布臨時管理報告指出，由於華夏幸福提供的債務重組條件違背「債務重組計劃」和債務化解工作的原則，故無法加入債委會。華夏幸福則強調，將繼續堅持「不逃廢債」的基本原則。

21世紀經濟報導引述中融信託公告指出，華夏幸福債務重組條件仍存在較大風險，為保護委託人的利益，作為受託人中融信託暫時無法代表該信託計劃加入華夏幸福債委會，或代表該信託計劃接受華夏幸福目前的債務重組方案、簽署「債務重組協議」。

華夏幸福近日因流動性緊張發生債務逾期，涉及本息金額為人民幣（下同）52.55億元，但可動用資金卻僅有8億元。

華夏幸福8日回應，目前公司已經與中融信託進行多輪協商，正在對協議具體內容做進一步詳細溝通。

公司強調，債務重組各項工作正穩妥推進，將繼續堅持「不逃廢債」的基本原則，嚴格執行「債務重組計劃」，推動債務重組協議簽署等工作，切實保護債權人的合法權益，爭取早日化解華夏幸福債務風險。