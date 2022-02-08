不少餐飲老店因位處精華地段、經營者經營意願不高，歇業後成為建商入手標的，上海隆記菜館、永康街高記熄燈後推出小宅建案，位於中山北路巷內條通商圈的「漢城韓國烤肉餐廳」所在的老公寓，日前也被御上建設以2.2億元整棟買下。

「漢城韓國烤肉餐廳」是台北老字號韓國料理店，該棟建物由老闆魏家建造自用，店面裝潢走懷舊風，食材講究，吸引不少政商名流和演藝名人，二年前因二代老闆想退休而熄燈。根據實價登錄顯示，該餐廳位於中山北路一段33巷的屋齡44年、四層樓公寓被御上建設以約2.2億元買下，基地面積79.6坪，換算土地單價約每坪279萬元。

台灣房屋中山民生特許加盟店店長蕭佑寯表示，該建物近中山北路和市民大道口，離台北車站、捷運中山站都不遠，產權單純，整棟公寓建商分兩筆交易整合完成，由於建物屋齡44年符合危老條件，巷道內也有危老新案，建商購入後應以開發推案為目的，未來建物若改建更新，可能以小宅產品為主，開價可望挑戰百萬元。

近年不少餐飲老店因經營者不想經營，出售自有店面出售或與建商合建推案的案例不少，例如位於中山堂附近的65年老店「上海隆記菜館」，於2018年因人手不足歇業後，就以地主身分和建商新美齊合作改建，推出「新美齊硯」小宅新案，預計2025年完工；永康街名店「高記」的自有店面，2010年虹光集團購入後回租，餐廳繼續經營至2020年歇業，虹光申請危老改建，推出「永康壹號」建案，預計2024年完工。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，這些餐飲老店雖然基地不大，但都位屬精華地段，交通便利，有利於小宅推案，所在多為商業區土地，容積率達560～800%，改建效益高，加上建物屋齡達危老標準，還有獎勵容積可用，吸引開發商出手。