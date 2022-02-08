民間團體「台中青年」認為苗栗、台中跨區借還須支付605元調度費不合理。（民間團體「台中青年」提供／王文吉台中傳真）

南苗4鄉鎮YouBike公共自行車系統上月底正式營運，但苗栗、台中跨區借還，須額外支付605元調度費。民間團體與台中市議員施志昌籲中、苗首長出面協調不合理收費。對此台中市交通局說明，將與苗栗縣府及營運廠商滾動檢討，評估調整公共自行車調度區劃分可行性。

民間團體「台中青年」指出，YouBike擴大至苗栗縣南側、海線地區設站，原以為會使台中大甲日南地區，與苗栗苑裡的公共運輸更加方便完善。但沒想到，YouBike微笑單車公司卻公告「苗栗縣、台中市YouBike不提供跨區借還服務，倘若跨區租還，將收取騎乘費用與605元跨區調度費」，將大甲、苑裡間劃出楚河漢界。

「台中青年」說明，目前YouBike系統調度區分為「北北桃」、「竹苗」、「台中」三區，過去因苗栗YouBike營運範圍僅有頭份、竹南、苗栗市，距離新竹比較近，調度區如此劃分還算合理。但這次苗栗四鄉鎮新設站後，卻未同步調整調度區範圍，是引發爭議的關鍵。

「台中青年」舉例，台中和苗栗最近的兩個站點，是從苗栗苑裡「山腳國小」站，到台中大甲「孟春兒童遊樂場」站，距離僅5.6公里，卻因為跨區，而需要額外支付「調度費605元」；若是新竹和苗栗最近的兩個站點，則是從苗栗竹南「國家衛生研究院」站，到新竹香山「香山火車站」，距離7.5公里，比前者還長，但因「竹苗」同區，而不用多付調度費。

「台中青年」表示，過去由台中市長盧秀燕所號召成立的「中台灣區域治理平台」，此刻更應發揮功能，協調台中、苗栗的共同問題。兩縣市YouBike公共自行車系統，都是由政府出資、招標請廠商建置營運，廠商想僅以一紙公告即損害使用者的權益，台中市政府、苗栗縣政府作為主管機關，首長應出面協調消除YouBike不合理的「調度費605元」。

施志昌表示，YouBike調度區須額外收費，原是考量跨區借還車的調度成本，但忽視了區域發展上觀光的效益與生活圈的範圍。大甲日南地區與苗栗苑裡屬同一生活圈分界模糊，距離雖近卻因站點屬於的區域不同而要額外收取調度費實屬不合理。呼籲盧市府儘速協調，不要做實「中台灣區域治理平台」是一場空。

「台中青年」也說，不然若要來一趟西濱朝聖之旅，騎著YouBike沿途參拜大甲鎮瀾宮媽祖、白沙屯拱天宮媽祖，就至少要先付605元了，恐怕會影響到兩間廟宇的眾多信徒。

交通局說明，台中市持續推動iBike倍增計畫，並升級為YouBike2.0，截至今年1月27日止，已設943站。有關南苗栗四鄉鎮公共自行車營運，與台中大甲日南地區跨區借還車收取調度費部分，市府將與苗栗縣政府及營運廠商滾動檢討，評估調整公共自行車調度區劃分可行性。