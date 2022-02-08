女警林玉雯檢視陳姓女大生的機車，發現油箱指針已見底。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名女大生6日晚間和朋友逛完燈會，騎車返家，途經中山一路時，機車突然熄火，女大生猛踩就是無法發動，只好沿路牽至附近的新興分局中山路派出所求助，值班女警林玉雯得知後，檢視機車發現油箱指針已見底，女大生瞬間尷尬地滿臉通紅，林員後來拿著寶特瓶至加油站買油，協助女大生機車加滿油，順利返家。

警方指出，高市1名21歲的陳姓女大生，6日晚間10時許，突然焦急走進新興分局中山路派出所，當時女警林玉雯擔服備勤勤務，趨前詢問陳女，陳女指，和朋友剛逛完燈會，欲騎車返家時，機車突然熄火無法發動，因時值春節最後一天，機車店未開，請求警方協助是否能聯絡認識的機車行前來。

林員聽到陳女陳述後，隨即和陳女到派出所門口檢視機車，結果發現機車油箱指針已掉至紅線處，研判應該是油箱沒油了，機車因此發不動，陳女得知自己忘了加油，尷尬地瞬間滿臉通紅。

由於陳女無法騎車，林員立即拿著空寶特瓶前往加油站買油後，倒入油箱中，順利將陳女的機車發動，讓陳女感動地破涕大笑，大讚警方的敏銳觀察力，頻向警方致謝。