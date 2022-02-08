台中市府運動局與台中市體育總會足球委員會合作，7日在新啟用的台中東勢樂活運動館辦理「室內五人制足球教練講習」，是農曆年後開工日首場講習，邀請知名足球運動專家張展維擔任講座主講，吸引許多台中足球教練與校隊參與，運動局感謝足球委員會與市府共同培養專業五人制足球教練，帶動在地足球運動風氣，培育室內五人制足球基層人才。

運動局表示去年辦理「台中市五人制足球全國邀請賽」，賽中安排教練講習備受好評，今年延續辦理，並活用東勢樂活運動館寬敞的室內空間，主講人張展維教練具備專業的五人制足球經驗，安排豐富扎實的實戰課程，從了解足球陣行、攻防戰術的概念，到角球、自由球及守門員拋球等實務演練，親自與教練及球員們互動，教導正確的技術及觀念，增進台中五人制足球教練專業能力。

運動局長李昱叡指出，自市長盧秀燕上任以來，台中積極推廣各式足球運動，包含幼童迷你足球、室內五人制足球，以及社會甲組足球等。

為培育足球運動人才，定期舉辦教練講習會，提供豐富的足球競技平台，如與高中體總合作推動「110學年度中等學校足球聯賽」，另與中華民國足球協會合作舉辦「2022台灣五人制足球聯賽」、「2022台灣木蘭足球聯賽」，並在台中主場進行全國足球賽事，以賽代訓提升選手競技實力。

運動局感謝講習承辦單位台中市體育總會足球委員會，在配合中央疫情指揮中心相關指引下，落實出入口健康管理、佩戴口罩及實聯制登記等防疫措施，確保教練及學員安全。