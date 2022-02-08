勞工局拜訪工業區研商產業缺工解方。（高雄市勞工局提供／洪靖宜高雄傳真）

企業喊缺工，在高雄缺工最多的產業就是製造業，除因疫情關係，再加上工作環境多為工廠型態，且為輪班制，年青人往往不願意投入，而現有員工又年紀漸增，體能不如以往，無法負重，更加出現人力斷層和缺口，高雄市勞工局為協助解決問題，積極拜訪高雄各工業區廠商協會和工業區服務中心，除了扮演廠商和求職者媒人的角色，並且可提供各項就業資源，例如缺工獎勵，吸引求職者投入。

高雄目前缺工最多的產業為製造業，除了因為疫情關係移工受到影響短缺，加上工作環境大多悶熱且必須輪班，因此較少人願意投入該行業，就有企業代表提出，製造業現有大量的人力需求，但眾多因素下年青人往往不願意進入或是無法久任，而現有員工又年紀漸增，體能不如以往，無法負重，更加出現人力斷層和缺口；林園工業區服務中心簡主任則提出，石化業則因講求專業技能和對工安的認知，在人力需求上期待有化工、機電相關背景或經驗，因此人力供給來源有限，期望政府可以從教育端培育人才，亦可多辦理徵才活動。

企業喊缺工，高雄市勞工局為協助解決產業缺工問題，由訓練就業中心率就業服務團隊，積極拜訪包括萬大工業區廠商協會，以及和發、林園及大發三個工業區服務中心，研商相關對策，希望透過年後的求職潮，能為缺工產業注入活水。

高雄市勞工局表示，勞工局各就服站除扮演求才廠商和求職者媒人的角色，並且可提供各項就業資源，例如缺工獎勵，可以吸引求職者投入，希望工業區的企業廠商可以多加運用，以解決產業缺工問題，只要是失業勞工經公立就業服務站推介從事特定製程行業或特殊時程行業，媒合成功加保上工且符合相關條件即可領取每月5千至7千元就業獎勵。

訓練就業中心主任楊茹憶指出，目前年青人期待自由度高的工作，也較青睞服務業，鼓勵企業可以擴大招募的對象，考慮進用中高齡者，除了僱用獎助之外，也有「職務再設計」補助，可以提供中高齡就業輔具，以協助提升或延長就業意願，而公司內部的高齡員工，亦有「繼續僱用高齡者補助計畫」可以留用屆退人員，廠商可以洽詢就業服務站申請運用。

另外，為協助廠商順利覓得人才，勞工局將陸續辦理多場就業媒合活動，開春後的第一場大型徵才活動，預計將於2月19日上午於中正技擊館西館舉行，現場將超過50家廠商提供約2400個職缺。