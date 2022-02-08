宜蘭縣新增疫苗快打站資訊。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

開學在即，宜蘭縣還有1600名教師沒接種第3劑疫苗，為照顧教師、學童的健康，宜蘭縣再加開疫苗快打站，縣府表示，除了提供民眾隨到隨打的服務外，2月9、10日的上午與下午場次前2小時，縣府教育處都會派專人到場協助教師接種，盼教師們把握時間盡速接種第3劑疫苗。

縣長林姿妙今天（8日）在縣務會議中指出，礁溪長榮飯店群聚案件中，被匡列為居家隔離的飯店員工96人，在解除隔離前的PCR採檢均為陰性，飯店員工被匡列為自主健康管理的337人，PCR採檢也均為陰性，「這一波我們守住了！」

林姿妙表示，感謝衛生局同仁與鄉親的共同努力，但疫情變化迅速，千萬不能大意，今起5天縣內家開疫苗快打站，希望符合資格的縣民、教職員盡快接種。

衛生局呼籲，縣民可多加利用設在冬山鄉鹿埔接種站、宜蘭市的慈濟接種站、羅東鎮東光國中、礁溪國中及五結鄉慈濟接種站的疫苗施打服務。民眾也可以電話向縣內疫苗合約醫療院所預約接種或是詢問施打疫苗的詳細資訊，或是上宜蘭縣政府衛生局網站（https://www.ilshb.gov.tw/）查詢。打疫苗送禮券活動發放期限也延長，即日起凡18歲以上，並於2月28日前施打第1劑及第2劑的民眾，可獲得200元超商禮券。